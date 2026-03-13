Indian Wells: Elina Svitolina schockt Swiatek!

Elina Svitolina steht Svitolim Halbfinale von Indian Wells. Die Ukrainerin schlug die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek in drei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.03.2026, 06:07 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina

Svitolina gewann dabei nach einer starken Vorstellung mit 6:2, 4:6 und 6:2 - und holte damit ihren zweiten Sieg gegen Swiatek im Laufe ihrer Karriere. Den einzigen hatte sie beim Wimbledon-Turnier 2023 gefeiert.

Die Weltranglisten-Neunte, früher oft mit dem fehlenden Punch, trat dabei offensiv auf. Die Begründung: “Es gibt keinen Champion, der nur auf Fehler wartet”, erklärte sie in der anschließenden Pressekonferenz. Wohlwissend, dass Swiatek selbst bei jeder Möglichkeit die Chance zum Angriff nutzen würde.

Svitolina trifft im Halbfinale auf Elena Rybakina, die gegen Jessica Pegula mit 6:1, 7:6 (4) gewann.

Im zweiten Halbfinale spielen Aryna Sabalenka und Linda Noskova gegeneinander. Sabalenka beendete den Lauf von Youngster Victoria Mboko beim 7:6 (0), 6:4-Sieg, Noskova schlug Qualifikantin Talia Gibson mit 6:2, 4:6 und 6:2.