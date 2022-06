WTA Eastbourne: Serena Williams und Ons Jabeur stehen im Halbfinale

Serena Williams und Ons Jabeur sind beim WTA-500-Turnier in Eastbourne ins Doppel-Halbfinale eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.06.2022, 21:39 Uhr

© GEPA pictures Serena Williams steht mit Ons Jabeur im Halbfinale

Serena Williams steht bei ihrem Comeback-Turnier bereits im Halbfinale: An der Seite von Ons Jabeur zog die 40-jährige US-Amerikanerin beim WTA-500-Event in Eastbourne in die Vorschlussrunde ein. Im Viertelfinale setzten sich die beiden gegen Shuko Aoyama und Hao-Ching Chan mit 6:2 und 6:4 durch.

Im Vergleich zur Auftaktpartie zeigte insbesondere Williams eine deutliche Leistungssteigerung, weder die 23-fache Einzel-Grand-Slam-Siegerin noch ihre Partnerin mussten im Match den Aufschlag abgeben. Im Semifinale treffen die beiden auf Aleksandra Krunic und Magda Linette.

Während Williams in Eastbourne dieser Tage nur im Doppel antritt, plant sie beim in der kommenden Woche beginnenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon mit einem Start im Einzel. Ihr bislang letztes Singles-Match bestritt die US-Amerikanerin vor einem Jahr auf dem heiligen Rasen in London.

Das Doppel-Tableau in Eastbourne