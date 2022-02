WTA: Emma Raducanu muss bei Rekordmatch aufgeben

Für Emma Raducanu beginnt die Saison 2022 nicht gut. Die US-Open-Siegerin lieferte sich in Guadalajara mit Daria Saville das längste Match des Jahres. Und musste im dritten Satz aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2022, 16:32 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu kommt noch nicht so richtig in Schwung

Es scheinen die Tage der Rekorde im Tenniszirkus zu sein. In Acapulco liefern sich die Männer Matches, die fast routinemäßig länger als drei Stunden dauern oder um 4:54 Uhr Früh enden. Da wollen die Frauen nicht nachstehen. Und so bespielten sich Emma Raducanu und Daria Saville beim WTA-Tour-250-Event in Guadalajara drei Stunden und 36 Minuten lang, ehe die US-Open-Siegerin von 2021 wegen einer Hüftverletzung aufgeben musste. Saville, gebürtige Gavrilova, führte zu diesem Zeitpunkt mit 5:7, 7:6 (4) und 4:3.

Die Spielzeit 2022 verläuft damit für Raducanu weiterhin nicht nach Wunsch. Der Schützling von Thorben Beltz begann die Saison erst beim Sydney Tennis Classic, gewann dort gegen Elena Rybakina aber nur ein einziges Spiel. Bei den Australian Open schlug Raducanu zum Auftakt zwar Sloane Stephens, schied aber in Runde zwei gegen Danka Kovinic aus. Die Partie gegen Saville war erst die vierte des Jahres für die 19-jährige Britin.

Für das Turnier in Guadalajara bedeutet dies, dass die Nummer eins nicht mehr dabei ist. Und das, nachdem mit Madison Keys auch die zweitgereihte Spielerin in Runde eins verloren hatte.

