WTA Finals: Rybakina schlägt auch Swiatek - das Halbfinale ruft!

Zwei Matches, zwei Siege: Elena Rybakina ist perfekt in die WTA Finals 2025 in Riad gestartet. Rybakina schlug nun auch Iga Swiatek.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.11.2025, 17:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elena Rybakina bei den WTA Finals in Riad

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Im ersten Durchgang der Gruppenspiele bei den WTA Finals in Riad gab es lediglich ein enges Match: nämlich jenes, das Jessica Pegula in drei Sätzen gegen Landsfrau Coco Gauff gewinnen konnten. Auch Iga Swiatek und Elena Rybakina hatten zum Auftakt gegen Madison Keys bzw. Amanda Anisimova für klare Verhältnisse gezeugt.

Und die Wimbledonsiegerin von 2025 knüpfte gegen eine ihrer Vorgängerinnen (Rybakina hat in London vor drei Jahren den prestigeträchtigsten Titel im Tennissport geholt) gleich an ihre Leistung vom Samstag an, gewann den ersten Satz sicher mit 6:3.

Das ließ sich Rybakina nicht bieten, stürmte ihrerseits im zweiten Akt zu einer 3:0-Führung. Und gab in weiterer Folge überhaupt nur mehr ein einziges Spiel ab. Endtand: 3:6, 6:1 und 6:0 für die Kasachin.

Morgen geht es dann in der Gruppe „Martina Navratilova“ weiter. Da kommt es zum Spitzenduell zwischen Aryna Sabalenka und Jessica Pegula. Coco Gauff und Jasmine Paolini spielen derweil schon fast um ihre letzte Chance auf einen Halbfinalplatz.

