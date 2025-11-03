WTA Finals live: Iga Swiatek vs. Elena Rybakina im TV, Livestream und Liveticker

Iga Swiatek und Elena Rybalina treffen bei den WTA Finals in Riad aufeinander. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2025, 16:55 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina und Iga Swiatek treffen heute bei den WTA Finals aufeinander

Sowohl Rybakina wie auch Swiatek haben in Riad einen Blitzstart hingelegt. Die Polin ließ Madison Keys im allerersten Match der WTA Finals 2025 keine Chance, Rybakina besiegte Amanda Anisimova sogar noch deutlicher.

In der anderen Gruppe geht es morgen weiter. Dort kommt es zum Treffen der beiden Siegerinnen vom Sonntag Aryna Sabalenka und Jessica Pegula.

Swiatek vs. Rybakina - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Elena Rybakina und Iga Swiatek gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.