WTA: Garbine Muguruza spürt (noch) kein Comeback in sich

Wer auf ein baldiges Comeback von Garbine Muguruza gehofft hat, der wird enttäuscht werden, wie die Spanierin in einem Interview mit dem Womens´Health Magazine ausführte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2023, 17:19 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza kann auch ohne Tennis glücklich sein

Garbine Muguruza hat in den WTA-Charts gerade ein stabiles Ranking von Platz 1.038, das war auch schon mal 1.037 Positionen besser. Im September 2017 kletterte die mittlerweile 30-jährige Spanierin auf den Tennisthron, nachdem sie zuvor in Cincinnati den Titel geholt hatte. Wie in jenem Jahr auch in Wimbledon und 2016 in Roland-Garros. Insgesamt sind es zehn Championate, die auf das Konto von Muguruza gehen, das letzte datiert von den WTS Finals 2021 in Guadalajara.

Damals dachten nicht wenige Beobachter, dass Muguriza noch einmal einen Angriff auf die ganz vorderen Plätze starten wird. Aber weit gefehlt. Denn der Tennissport hat Garbine Muguruza zwar viel gegeben, aber offenbar noch mehr abverlangt. Ihr letztes Match hat sie Ende Januar 2023 gegen Linda Noskova in Lyon in Runde eins verloren. Und sich danach vom Spielbetrieb abgemeldet, um wieder zu Kräften zu kommen. Mental und physisch.

Tennis hat bei Muguruza derzeit schlechte Karten

Das scheint gerade sehr gut zu funktionieren, wenn man sieht, wie viel Spaß Garbine Muguruza in den sozialen Netzwerken verbreitet. Was man allerdings nicht sieht: Garbi mit einem Tennisracket. Und dabei wird es zunächst auch bleiben, wie Muguruza dem Women´s Health Magazine verriet.

„Stand heute habe ich nicht die Absicht (zurückzukehren). Mein aktueller Plan ist es, zu schlafen, mich auszuruhen, Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen, verlorene Zeit nachholen. Tennis hat keinen Platz in meiner täglichen Routine. Ich verfolge immer noch meine Teamkameradinnen, aber und zu könnte ich auch spielen, aber nicht intensiv und nur zum Spaß. Ich nehme eine richtige Pause und versuche, mich von den Courts fernzuhalten.“