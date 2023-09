WTA Guadalajara: Sakkari beendet Titelflaute

Die Weltranglisten-9. Maria Sakkari aus Griechenland wurde im Finale des WTA 1000er-Turniers ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte in zwei Sätzen gegen die US-Amerikanerin Caroline Dolehide.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2023, 11:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Maria Sakkari sicherte sich mit dem Titelgewinn in Mexico den größten Erfolg ihrer Laufbahn.

In ihrer ersten Begegnung auf der Tour erwischte Maria Sakkari im Endspiel des WTA-1000-Turniers im mexikanischen Guadalajara gegen die 25-jährige Caroline Dolehide den besseren Start und schnappte sich im dritten Spiel des ersten Durchgangs das erste Break. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich gab Dolehide im elften Spiel mit einem Doppelfehler erneut ihr Service ab und Sakkari besiegelte bei eigenem Service den Satzgewinn.

Im zweiten Akt stellte die 28-jährige Sakkari mit einem Break im fünften Spiel die Weichen auf Sieg und war im Anschluss nicht mehr zu bremsen. Nach 1:43 Stunden Spielzeit siegte die Nr. 2 des Turniers gegen die Weltranglisten-111. aus den USA mit 7:5, 6:3.

Mit ihrem Triumph sicherte sich Sakkari nicht nur den größten Erfolg ihrer Laufbahn, sondern auch ihren zweiten Turniersieg auf der WTA-Tour. Vor ihrem WTA-Premierentitel in Rabat 2019 trug sich die Griechin 2015 letztmals mit drei Erfolgen auf der ITF-Tour in die Siegerlisten ein. Mit ihrem Erfolg in Mexico klettert die Turniersiegerin auf Weltranglisten-Position 6. Die unterlegene Dolehide wird durch das erstmalige Erreichen eines WTA-Endspiels mit dem Einzug in die Top 50 belohnt.

Nach ihrem Titelgewinn kommentierte die Siegerin: „Ich möchte mich bei meinem Coach Tom bedanken, der die letzten 5 Jahre mit mir zusammengearbeitet hat. Wir haben über vier Jahre auf den zweiten Titel warten müssen. Wir haben viele böse Dinge gehört wie z.B., dass ich keinen Titel mehr gewinnen kann und dass ich eine Top 5-Spielerin mit nur einem Titel bin. Das war nicht einfach zu überstehen. Umso glücklicher bin ich, dass ich es diese Woche geschafft habe.“

Hier das Einzel-Tableau aus Guadalajara