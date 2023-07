tennisnet.com › WTA › WTA Hamburg European Open

WTA Hamburg: Lys fegt Sherif von der Platte

Paukenschlag in Hamburg – Beim WTA-Turnier der Kategorie 500 besiegte Eva Lys zum Auftakt die an Nr. 2 gesetzte Ägypterin Mayar Sherif glatt mit 6:1, 6:1 und zieht ins Achtelfinale ein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.07.2023, 12:53 Uhr

© Getty Images Eva Las beeindruckte zum Auftakt bei ihrem Heimspiel am Hamburger Rothenbaum.

Auf der Tour waren sich Eva Lys und Mayar Sherif vor der heutigen Begegnung noch nicht gegenübergestanden, dennoch sollte die an Nr. 2 gesetzte Ägypterin gewarnt gewesen sein. Bereits dreimal konnte Lys die Auftakthürde bei WTA-Turnieren überstehen und setzte sich dies auch vor ihrem Heimpublikum in Hamburg zum Ziel.

Im ersten Spiel hatte Lys bei eigenem Aufschlag zu kämpfen und musste dabei zwei Break-Chancen abwehren, konnte aber dennoch ihr Service halten. Das folgende Aufschlagspiel von Sherif dauerte mehr als zehn Minuten, ehe Lys ihren dritten Break-Ball nutzen konnte. Von da an spielte die 21-jährige, betreut vom ehemaligen Kerber-Coach Torben Beltz, völlig befreit auf, dominierte die Ballwechsel mit ihren aggressiven Grundschlägen und gab nur ein Spiel im ersten Durchgang ab.

Nach einer Toilettenpause kehrte Sherif zurück und konnte sich gleich das erste Aufschlagspiel von Lys sichern. Dennoch knüpfte die Hamburgerin an ihre starke Leistung im ersten Satz an und marschierte durch zum 6:1, 6:1-Sieg nach 89 Minuten.

Im Anschluss an das Match kommentierte die glückliche Siegerin im Interview bei ServusTV: "Ich war total nervös und habe heute Nacht fast kein Auge zugemacht. Dennoch bin ich in die Begegnung reingegangen, das Match auch gegen so eine starke Gegnerin gewinnen zu können"

Im Achtelfinale trifft die aktuelle Nr. 167 der Welt, die sich im Januar bei den Australian Open erstmals für das Hauptfeld bei einem Grand Slam-Turnier qualifizieren konnte, auf die Ungarin Panna Udvardy, die sich bereits gestern gegen Anna-Karolina Schmiedlova aus der Slowakei mit 3:6, 6:3, 6:1 durchsetzen konnte.

