tennisnet.com › WTA › WTA Hamburg European Open

WTA Hamburg: Petkovic im Viertelfinale, Niemeier und Lisicki früh raus

Vorjahresfinalistin Andrea Petkovic steht im Viertelfinale des WTA-Turniers am Hamburger Rothenbaum. Die 34-Jährige setzte sich am Dienstag mit 6:4, 6:3 im Achtelfinale gegen die Japanerin Misaki Doi durch. Für Jule Niemeier und Sabine Lisicki kam dagegen das Aus in der ersten Runde.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.07.2022, 17:47 Uhr

© Getty Images Andrea Petkovic steht in Hamburg im Viertelfinale

Wimbledon-Viertelfinalistin Niemeier unterlag der Schweizer Weltranglisten-165. Joanne Zuger 4:6, 6:0, 4:6. Der deutschen Hoffnungsträgerin merkte man dabei die Strapazen der Vorwochen an. Lisicki, einst Wimbledon-Finalistin, unterlag der Serbin Aleksandra Krunic bei 34 Grad im Schatten 4:6, 2:6. "Ich kämpfe weiter", sagte Lisicki anschließend.

Niemeier hatte bereits vor ihrem Match gesagt, dass sie mit ihrem starken Lauf in Wimbledon und der anschließenden Viertelfinalteilnahme in Lausanne "Körner gelassen" und daher nicht die größten Erwartungen an sich in der Hansestadt habe.

Ihr Team hatte ihr geraten, das Turnier in Hamburg auszulassen. Nun steht für sie eine Woche Urlaub in der Heimat an, bevor die Vorbereitung auf die US Open beginnt. Als Nummer 102 der Welt hofft sie, direkt im Hauptfeld von New York dabei zu sein.

Die Matches aus Hamburg gibt es in Deutschland live im TV und Livestream bei ServusTV.