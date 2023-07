tennisnet.com › WTA › WTA Hamburg European Open

WTA Hamburg: Wildcards für Seidel und Akugue

Um 10:30 Uhr fällt am heutigen Sonnabend der Startschuss für die Hamburg European Open 2023! Dann beginnen die ersten Begegnungen der Qualifikation für das einzige Combined Event im deutschen Profi-Tennis. Am Start sind insgesamt acht deutsche Spieler*innen, die um einen Platz im Hauptfeld des Hamburger Sandplatzklassikers kämpfen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 21.07.2023, 23:14 Uhr

© Hamburg European Open/Witters Ella Seidel hat in Hamburg eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten

Bei den Damen haben neben Julia Middendorf (20/Vechta) auch die 22-jährige Kathleen Kanev (Buseck), Lena Papadakis (24/Berlin) und die Österreicherin Melanie Klaffner eine Qualifikations-Wildcard erhalten. Im Mittelpunkt steht in der ersten Qualifikationsrunde ein deutsches Duell zwischen Kanev und der Neumünsteranerin Mona Barthel. Zudem spielt Katharina Hobgarski (26/Neunkirchen) gegen die an Position sieben gesetzte Despina Papamichail aus Griechenland.

In der Herren-Konkurrenz haben die Wildcard-Starter Max Rehberg (München/gegen den topgesetzten Daniel Galan, Kolumbien), Marco Topo (Gräfelfing/gegen Christian Garin, Chile) und der Hamburger Marvin Möller (gegen Jan Choinski, Großbritannien) schwere Aufgaben erwischt.

Zudem mussten Daria Kasatkina und Anastasia Potapova ihre Teilnahme an den Hamburg European Open absagen. Somit kommt Eva Lys direkt ins Hauptfeld. Die freigewordene Wildcard geht an die 18-jährige Ella Seidel vom Der Club an der Alster. Seidel ist amtierende deutsche Tennismeisterin und durfte im vergangenen Jahr ihr Debüt in der Qualifikation feiern, jetzt geht sie erstmals in einem WTA-Hauptfeld an den Start. Gleiches gilt für ihre Vereinskollegin Noma Noha Akugue. Auch die Reinbekerin erhielt mit einer Wildcard die direkte Startberechtigung fürs Hauptfeld. Sie wurde bereits im Jahr 2020 deutsche Meisterin und bestritt in den letzten beiden Jahren die Qualifikation am Rothenbaum.

Die Auslosung für das Hauptfeld findet am Samstag um 13 Uhr statt. ServusTV überträgt ab Montag live aus Hamburg.