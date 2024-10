WTA Hong Kong: Halep verliert Auftaktmatch gegen Yuan

Die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep muss sich beim WTA-250-Turnier in Hong Kong in der Auftaktrunde der Chinesin Yue Yuan glatt in zwei Sätzen geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2024, 13:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Auch beim WTA-Turnier in Hong Kong musste Simona Halep einen sportlichen Rückschlag einstecken.

Für die zweifache Grand-Slam-Siegerin Simona Halep gestaltet sich die Rückkehr in die absolute Weltspitze weiterhin als schwierig. Immerhin erhielt die Rumänin von Turnierdirektorin Li Na, die in ihrer aktiven Karriere ebenfalls zweimal bei einem Major triumphieren konnte, eine Wildcard für das Hauptfeld des WTA-250er-Events in Hong Kong.

Dort traf die 33-jährige Halep auf die Chinesin Yue Yuan, die im Frühjahr in Austin ihren ersten WTA-Titel einfahren konnte und aktuell auf Weltranglisten-Position 44 rangiert. Nachdem die ehemalige Weltranglistenerste ihr erstes Aufschlagspiel noch halten konnte, schaffte ihre 26-jährige Gegnerin das erste Break der Partie und transportierte den Vorsprung zum Gewinn des ersten Durchgangs.

Im zweiten Akt sah es erst nach einer Wendung der Partie aus. Halep erspielte sich eine schnelle 3:0-Führung, ehe sich die fehlende Matchpraxis bei ihr immer deutlicher bemerkbar machte. Mit sechs Spielgewinnen in Folge unterstrich Yuan ihre zurückkehrende Überlegenheit und konnte sich nach 82 Minuten mit 6:3, 6:3 gegen die im WTA-Ranking auf Position 869 zurückgefallene Halep behaupten.

Im Achtelfinale sieht sich Yuan der Siegerin aus der Begegnung zwischen Nao Hibino aus Japan und der Balarussin Aliaksandra Sasnovich gegenüber. Angeführt wird das Turnier in Hong Kong von der Russin Diana Shnaider und Katie Boulter aus Großbritannien.

Für Simona Halep steht somit die vierte Niederlage in ihrer fünften Partie seit dem Comeback nach ihrer Doping-Sperre zu Buche. Lediglich beim WTA-125er-Turnier an gleicher Stelle vor wenigen Wochen konnte sie zum Auftakt die Australierin Arina Rodionova bezwingen.

Hier das Einzel-Tableau aus Hong Kong