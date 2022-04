WTA Madrid: Halep beginnt Mouratoglou-Ära erfolgreich, Titelverteidigerin Sabalenka schon raus

Simona Halep, neuerdings betreut von Patrick Mouratoglou, ist mit einem glatten Sieg in das WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid gestartet. Jetzt wartet mit Paula Badosa aber die Nummer zwei des Turniers auf die Rumänin. Titelverteidigerin Aryna Sabalenka ist dagegen ihrer Angstgegnerin unterlegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.04.2022, 18:18 Uhr

© Getty Images Simona Halep hat in Madrid gut losgelegt

So weit, so gut: Im ersten Match nach Bekanntgabe der Zusammenarbeit mit Patrick Mouratoglou hat sich Simona Halep beim WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid gegen Zhang Shuai sicher mit 6:2 und 6:3 durchgesetzt. Beim nächsten Auftritt wird die zweimalige Grand-Slam-Siegerin aber so richtig gefordert werden: Dann geht es nämlich gegen Lokalmatadorin Paula Badosa. Die Spanierin, Nummer zwei in Madrid und nach der Absage von Iga Swiatek die in der WTA-Weltrangliste am besten klassierte Spielerin im Feld, gewann gegen Veronika Kudermetova überraschend deutlich mit 6:3 und 6:0.

Nicht lange hielt sich auch Cori Gauff mit ihrer Erstrunden-Gegnerin auf: Die US-Amerikanerin, die auch immer wieder die Dienste der Mouratglou Academy in Anspruch nimmt, gewann gegen Anna-Karolina Schmiedlova mit 6:0 und 6:2. Erfolgreich gestartet ist die Schweizerin Belinda Bencic, die zuletzt in Charleston erstmals ein Turnier auf Asche für sich entscheiden konnte.

Sabalenka und Pliskova verlieren

Ausgeschieden ist dagegen die Titelverteidigerin - und das nicht ganz überraschend. Denn Aryna Sabalenka, die im vergangenen Jahr in der Caja Magica reüssieren konnte, hat mit Amanda Anisimova traditionell Probleme. Und verlor prompt auch in Madrid die insgesamt vierte Begegnung mit der US-Amerikanerin. Sabalenka machte im dritten Satz zwar noch einmal einen 1:4-Rückstand wett, unterlag aber schließlich mit 2:6, 6:3 und 4:6.

Und auch für Karolina Pliskova ist das Abenteuer Madrid schon vorbei. Die Wimbledon-Finalistin des vergangenen Jahres schied mit 4:6 und 5:7 gegen ihre Landsfrau Marie Bouzkova aus.

