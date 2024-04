WTA Madrid: Wozniacki und Raducanu scheitern zum Auftakt

In der ersten Runde beim Masters-Event in Madrid konnten die Wildcard-Starterinnen Caroline Wozniacki und Emma Raducanu ihrer Kollegin Naomi Osaka aus der Riege der Grand-Slam-Siegerinnen nicht in die zweite Runde folgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.04.2024, 20:43 Uhr

© Getty Images Caroline Wozniacki musste sich trotz hartem Kampf frühzeitig vom Turnier in Madrid verabschieden.

Die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki bekam es in der Auftakt-Runde beim WTA-1000er-Turnier in Madrid mit der ehemaligen Roland-Garros-Finalistin Sara Errani aus Italien zu tun, die sich erfolgreich durch die Qualifikation spielen konnte.

Im ersten Durchgang schaffte die Dänin im dritten Spiel das frühe Break und gab die Führung bis Satzende nicht mehr ab. Doch Errani blieb hartnäckig und ließ sich nicht abschütteln. Jeweils beim Stand von 5:5 in den Sätzen zwei und drei schaffte die 36-jährige Italienerin mit zwei Spielgewinnen in Folge den jeweiligen Satzgewinn und siegte in der hartumkämpften Begegnung gegen die ehemalige Australian-Open-Siegerin nach 2:49 Stunden mit 3:6, 7:5, 7:5.

In der zweiten Runde sieht sich die an Postion 51 im WTA-Ranking geführte Errani der an Nr. 11 gesetzten Brasilianerin Beatriz Haddad Maia gegenüber.

Raducanu chancenlos gegen Carle

Überraschend schnell musste sich die Britin Emma Raducanu nach ihren starken Auftritten beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart, als sie Angelique Kerber und Linda Noskova glatt besiegen konnte und der Weltranglistenersten Iga Swiatek einen großen Fight lieferte, vom Masters-Event in Madrid verabschieden.

Gegen die argentinische Qualifikantin Maria Lourdes Carle stand die ehemalige US-Open-Siegerin von Beginn an auf verlorenem Posten. Schnell lag die 21-jährige mit 0:3 im Hintertreffen und konnte den Rückstand im ersten Satz nicht mehr wettmachen. Auch im zweiten Satz fand sie kein Mittel gegen die aggressive Topspin-Vorhand ihrer 24-jährigen Gegnerin, die auf Platz 82 im WTA-Ranking gelistet ist. Nach 86 Minuten siegte die Finalistin der Panamerika-Spiele 2023, die damit für die olympischen Spiele in Paris qualifiziert ist, mit 6:2, 6:2 und trifft in der nächsten Runde auf die an Position 17 geführte Veronika Kudermetova.

