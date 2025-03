WTA Miami: Paolini beendet Osakas Lauf in Miami

Jasmine Paolini steht nach einem spannenden Drei-Satz-Krimi gegen Naomi Osaka im Viertelfinale des WTA-1000-Turniers in Miami.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 25.03.2025, 00:02 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini bezwingt Naomi Osaka im Achtelfinale der Miami Open

Zum allerersten Mal trafen Osaka und Paolini auf der WTA-Tour aufeinander. Für die vierfache Grand-Slam-Siegerin aus Japan war es außerdem die erste saisonale Partie gegen eine Top-10-Spielerin. Ein Sieg gegen die Italienerin würde Osakas bestes Ergebnis bei einem WTA-1000-Turnier seit ihrer Rückkehr aus dem Mutterschaftsurlaub bedeuten. Im vergangenen Februar war sie bereits in Doha ins Viertelfinale eingezogen.

Die ehemalige Weltranglistenerste hatte am Samstag gegen Wildcard-Empfängerin Baptiste alles auf dem Platz gelassen und sich in drei Sätzen und über zwei Stunden gegen die US-Amerikanerin durchgesetzt. Paolini hingegen profitierte von einer Aufgabe Jabeurs, die im ersten Satz aufgrund einer Beinverletzung das Match beenden musste. Für die Italienerin war es der erste Sieg gegen eine Top-30-Spielerin nach fünf Niederlagen in Folge. Ganz im Gegenteil zum letzten Jahr, als die Siebte der Welt noch das Finale in Wimbledon und Roland Garros erreichte, läuft es diese Saison schleppend. Ein Einzug ins Viertelfinale wäre also für beide Spielerinnen aus unterschiedlichen Gründen wichtig gewesen.

Paolini gelingt Comeback

Osaka erspielte sich direkt zu Beginn der Partie sieben Breakchancen, wovon sie die letzte nutzte, um mit 3:2 in Führung zu gehen. Die 29-jährige Italienerin glich aus, nur um sich daraufhin erneut den Aufschlag abnehmen zu lassen. Die Japanerin blieb aber souverän und erkämpfte sich den ersten Satz mit 6:3.

Im zweiten Durchgang startete Paolini mit einem frühen Break und gewann dank ihres deutlich stärkeren ersten Aufschlags den zweiten Satz mit 6:4.

Mit leichtem Regen ging das spannende Achtelfinale in den dritten Satz. Nach einem kurzen Einbruch des Aufschlags auf der italienischen Seite gelang es der Weltranglistensiebten, die 4:3-Führung zu übernehmen. Mit ihrem ersten Matchball beendete Paolini den entscheidenden Satz mit 6:4.

Im Rennen um den Titel in Miami, muss Paolini im Viertelfinale entweder an Gauff oder Linette vorbei.

Hier das Einzel-Tableau der Damen