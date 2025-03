WTA Miami: Sabalenka triumphiert erstmals im Hard Rock Stadium

Turnierfavoritin Aryna Sabalenka hat mit einem 7:5 und 6:2 gegen Jessica Pegula erstmals das WTA-Tour-1000-Event in Miami gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.03.2025, 22:50 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka war in Miami nicht zu stoppen

Neuauflage des US-Open-Endspiels von 2024 - und erneut konnte sich Aryna Sabalenka gegen Jessica Pegula auf amerikanischem Untergrund durchsetzen. Die Weltranglisten-Erste aus Belarus gewann mit 7:5 und 6.3 und trat damit die Nachfolge von Danielle Collins an. Gegen Collins hatte Sabalenka auf dem Weg zu ihrem ersten Triumph in Miami im Achtelfinale gewonnen.

Wie schon vor etwas mehr als einem halben Jahr hatte Pegula auch am heutigen Samstag ihre Chancen, ging in beiden Sätzen mit einem Break in Führung. Aber Sabalenka konterte jeweils schnell und fuhr ihren 19. Karriere-Titel letztlich ungefährdet ein.

Sabalenka in Indian Wells im Finale

In diesem Jahr ist es das zweite Championat für die Branchenprima. Zum Auftakt hatte Sabalenka ja in Brisbane gewonnen. Bei den Australian open gab es danach im Finale gegen Madison Keys ein böses Erwachen.

Nachdem die beiden Turnier in Doha und Dubai nicht nach Wunsch von Sabalenka verlaufen sind, konnte die 26-Jährige zuletzt in Indian Wells das Finale erreichen. Dort verlor sie allerdings gegen Mirra Andreeva. Die junge Russin hat morgen die Chance, an der Seite von Diana Shnaider die Möglichkeit, wenigstens ein kleines „Sunshine Double“ zu schaffen.

