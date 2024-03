WTA Miami: Swiatek auf den Spuren des "Sunshine Double"

Iga Swiatek ist auf den Weg Geschichte zu schrieben! Mit einem Turniersieg bei den Miami Open könnte sie sich bereits zum zweiten Mal das Sunshine Double sichern. Das gelang bei den Frauen bisher nur Steffi Graf.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.03.2024, 19:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

"Sunshine Double" heißt Indian Wells und darauf die Miami Open zu gewinnen. Beides WTA Masters- 1000er-Turniere, die nach den Grand-Slam-Turnieren die wichtigste Turnier-Reihe im Frauen- und Herrentennis bilden. Insgesamt konnten sich elf Tennisstars diesen begehrten Titel sichern, darunter vier Spielerinnen, inklusive Iga Swiatek. Die junge Polin ist die letzte Spielerin, der dieses Kunststück gelang. Im Jahr 2022 holte sie sich den Titel bei beiden Turnieren. Und als Weltranglistenerste und Turnierfavoritin, ist die 22-jährige Polin ziemlich nah dran, sich erneut das "Sunshine Double" zu erspielen.

Sich mehrmals das "Sunshine Double" zu sichern, schafften erst drei Tennisstars vor ihr: Steffi Graf, Novak Djokovic und Roger Federer. Während bereits drei Männer in der Tennisgeschichte das Sunshine Double erreicht hatten, hatte es bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Frau geschafft. Steffi Graf korrigierte diese Statistik und gewann 1994 als unangefochtene Nummer Eins der Welt beide Turniere hintereinander. Zwei Jahre später gelang ihr dies erneut. Roger Federer war der erste männliche Spieler, der das Sunshine Double zweimal gewann, 2005 und 2006. Um sich dann 2017 nochmal den Titel zu sichern. Novak Djokovic gelang dieses Meisterwerk beeindruckende vier Mal.

Swiatek: "Ich muss niemanden mehr etwas beweisen"

Nun hat Swiatek die Chance sich ebenfalls einen Platz neben den Tennislegenden zu sichern. Ganz schön viel Druck. Zum Glück nimmt sich die Weltranglistenerste selbst den Druck von den Schultern und unterstreicht bei der Pressekonferenz vor ihrem ersten Match in Miami, dass sie niemanden etwas beweisen muss.

Weiter führte sie aus: "Sicherlich befinde ich mich jetzt in einer anderen Lage. Ich habe so viel gelernt und bereits viel bewiesen. Damals ging es mir vor allem darum, allen zu zeigen, dass ich meinen Platz verdient habe. Jetzt fühle ich nicht mehr den Druck, dass tun zu müssen. Ich habe meinen Job gut gemacht und möchte darauf aufbauen." In der ersten Runde der Miami Open trifft die Weltranglistenerste auf die ungesetzte Camila Giorgi.

Hier gehts zum Einzel-Tableau der Damen