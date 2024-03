Klare Ansage: Carlos Alcaraz will das "Sunshine-Double"

Nach acht Monaten ohne Titel greift Carlos Alcaraz wieder voll an – und hat auch keine Scheu, das auszudrücken. In Miami will er nach seinem Triumph in Indian Wells das "Sunshine Double" perfekt machen. Der Spanier würde damit in einen elitären Kreis aufsteigen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2024, 00:31 Uhr

© Getty Images

Carlos Alcaraz steigt bei den Miami Open entweder gegen Aleksandar Vukic oder Roberto Carballes Baena in das Turnier ein. Dort soll seine Reise aber natürlich nicht enden, der Sieger von Indian Wells hat ein klares Ziel: das "Sunshine-Double".

"Für mich wäre das unglaublich. Nur sehr wenige Spieler haben das geschafft, und für mich wäre es etwas ganz Großes, einer der Tennisspieler zu sein, die das ATP Masters 1000 in Indian Wells und Miami im selben Jahr gewinnen können. Ich werde es also versuchen, und ich freue mich sehr darauf, hier in Miami an den Start zu gehen. Natürlich werde ich kämpfen, um mein Ziel zu erreichen", sagte Alcaraz in Miami.

Novak Djokovic: Der König des "Sunshine Double"

Und Alcaraz hat Recht: Nur elf Spielerinnen und Spielern n der Geschichte ist gelungen, das "Sunshine Double" aus den Siegen in Indian Wells und Miami nacheinander zu schaffen. Dieses Kunststück gelang Roger Federer, Novak Djokovic, Pete Sampras, Andre Agassi, Jim Courier, Michael Chang, Marcelo Rios, Iga Swiatek, Steffi Graf, Kim Clijsters und Victoria Azarenka.

Der König des Sunshine Double ist ohne Frage Novak Djokovic, dem dieses Kunststück schon viermal gelungen ist, davon dreimal hintereinander zwischen 2014 und 2016. Bei seiner Premiere im Jahr 2011 besiegte der Serbe Rafael Nadal sowohl in Indian Wells als auch wenig später in Miami. So viel steht für Carlos Alcaraz jedenfalls schon fest: Auf einen von diesen Beiden wird er in Miami nicht treffen.

