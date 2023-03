WTA Monterrey: Donna Vekic bezwingt topgesetzte Caroline Garcia

Die Kroatin Donna Vekic sorgte im Endspiel des WTA-Turniers in Monterrey gegen die Nummer eins des Turniers Caroline Garcia für eine Überraschung und holte ihren vierten Karrieretitel.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.03.2023, 11:30 Uhr

© Getty Images Donna Vekic holte beim Turnier in Monterrey ihren vierten Karrieretitel

Donna Vekic meldet sich zurück! Nachdem die Kroatin besonders zu Beginn der Saison 2022 vorwiegend mit körperlichen Problemen beschäftigt war, lässt sich das Jahr 2023 gut an für die 26-jährige Südslawin. Vekic setzte sich im Endspiel des WTA-Tour-250-Turniers in Monterrey, Mexiko, doch etwas überraschend gegen die topgesetzte Französin Caroline Garcia mit 6:4, 3:6 und 7:5 durch.

Es ist der vierte WTA-Turniererfolg für die Dame aus Osijek, die sich mit dem Finaltriumph im WTA-Ranking auf Position 23 vorarbeiten kann. Zur gleichen Jahreszeit war Vekic 2022 noch an Position 110 des WTA-Rankings gereiht. Garcia muss hingegen weiter auf ihren ersten Titelgewinn in der aktuellen Saison warten. Die Weltranglisten-Fünfte war auch im Endspiel ihres Heimturniers in Lyon Anfang Februar gescheitert - damals gegen die US-Amerikanerin Alycia Parks in zwei Sätzen.

