WTA Monterrey: Linda Noskova jubelt über Premierentitel

Linda Noskova hat im Alter von 19 Jahren ihren ersten Titel auf der WTA-Tour geholt. Die Tschechin setzte sich im Finale des 500er-Events in Monterrey gegen Lulu Sun in zwei Sätzen durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.08.2024, 07:24 Uhr

© Getty Images Linda Noskova entschied das Finale in zwei Sätzen für sich

Aller guten Dinge sind drei: Nachdem Linda Noskova ihre ersten beiden Endspiele auf der WTA-Tour verloren hatte, durfte die Tschechin am Samstag (Ortszeit) über ihren Premierentitel jubeln. Im Finale des 500er-Turniers von Monterrey behauptete sich die 19-Jährige gegen Lulu Sun mit 7:6 (6) und 6:4.

Noskova, die zu Jahresbeginn bei den Australian Open mit einem Sieg über Iga Swiatek für Aufsehen gesorgt hatte, musste gegen Sun im ersten Durchgang zwei Satzbälle abwehren. Im zweiten Abschnitt reichte der Teenagerin ein Break zum 3:2, das sie anschließend sicher über die Ziellinie transportierte.

Durch den Triumph in Mexiko verbesserte sich Noskova in der Weltrangliste um zehn Positionen auf Rang 25, Sun liegt nach dem ersten Endspiel ihrer Karriere nun auf Rang 41. Weiter geht es für beide Spielerinnen in New York, wo mit den US Open das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres ansteht.

Noskova - in Flushing Meadows noch ungesetzt - trifft in der ersten Runde auf die Kasachin Yulia Putintseva, Sun bekommt es mit Lucia Bronzetti aus Italien zu tun.