WTA Montreal: Osaka kennt mit Sevastova keine Gnade

Naomi Osaka ist im Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Montreal mit 6:1 und 6:0 über Anastasija Sevastova hinweg gerauscht. Jetzt geht es gegen entweder gegen Amanda Anisimova oder Elina Svitolina.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.08.2025, 23:53 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka steht in Montreal im Viertelfinale

Da hat Naomi Osaka keine Gnade mit Rückkehrerin Anastasija Sevastova gezeigt. Die Japanerin gewann die Achtelfinalpartie beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal mit 6:1 und 6:0 und darf sich nun gemütlich ansehen, wer denn ihre nächste Gegnerin sein wird. Die wird im letzten Match des Tages zwischen Elina Svitolina und Amanda Anisimova ermittelt.

Davor treffen sich Iga Swiatek und die immer stärker werdende Dänin Clara Tauson. Swiatek ist in Montreal an Position zwei gesetzt, Turnierfavoritin Coco Gauff ist ja bereits gestern an der 18-jährigen Kanadierin Victoria Mboko gescheitert.

Die Gegnerin für Keys oder Tauson in der Runde der letzten acht steht schon fest. Denn Madison Keys gewann im ersten Match des Tages gegen Karolina Muchova mit 4:6, 6:4 und 7:5.

