WTA Montreal: Sensations-Teenagerin Mboko düpiert Gauff

Die 18-jährige Lokalmatadorin Victoria Mboko ist beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal mit einem 6:1 und 6:4 gegen Coco Gauff ins Viertelfinale eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.08.2025, 08:47 Uhr

© Getty Images Victoria Mboko hat in Montreal weiterhin gute Aussichten

Eigentlich sollten Coco Gauff und Victoria Mboko ihre Achtelfinal-Partie beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal ja schon um 18 Uhr Ortszeit beginnen. Da aber waren Elena Rybakina und Dayana Yastremska noch lange nicht fertig. Hin und her ging es zwischen den beiden, bis sich am Ende doch Rybakina mit 5:7, 6:2 und 7:5 behaupten konnte. Dabei war Yastremska beim Stand von 5:4 nur zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt.

Ebenso ausführlich hatten sich zuvor Marta Kostyuk und McCartney Kessler bespielt. Mit dem besseren Ende für die Ukrainerin. Kostyuk gewann mit 5:7, 6:3 und 6:3 und darf nun versuchen, es gegen Rybakina besser zu machen als ihre Landsfrau Yastremska.

Gauff ist nervös - und macht Fehler

Und dann kam also der große Auftritt von Victoria Mboko. Vor vollen Tribünen mit erwartungsfrohen kanadischen Fans. Und dann war es eher die schon erfahrene, wiewohl auch immer noch junge Coco Gauff, die Nervosität zeigte. Und vor allem beim Aufschlag einen katastrophalen Tag erwischt hatte. Der erste Satz war nach einem Wimpernschlag vorüber.

Im zweiten Durchgang schien sich die Siegerin von Roland-Garros 2025 zu fangen, änderte ihre Taktik ein wenig. Aber gerade im letzten Spiel unterliefen Gauff wieder ein paar einfache Fehler. Und Victoria Mboko, die wie schon andere kanadische Talente vor ihr von Nathalie Tauziath betreut wird, konnte sich feiern lassen.

Mboko weiterhin mit guten Aussichten

Mit diesem Erfolg wird die 18-Jährige in den WTA-Charts mindestens auf Position 55 vorstoßen. Begonnen hat Mboko das Tennisjahr 2025 außerhalb der Top 300. Die nächste Gegnerin ist zwar immer die schwierigste. Aber im Viertelfinale eines 1000ers hätte es auch schlimmer kommen können als die Siegerin zwischen Lin Uhu und Jessica Boutas Manier.

Mit Gauff hat sich bereits die zweite Spitzenspielerin aus den USA in der vierten Runde von Montreal verabschiedet. Gestern musste sich ja Titelverteidigerin Jessica Pegula überraschend der Rückkehrerin Anastasija Sevastova geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal