WTA Palermo: Erneuter Titel für Qinwen Zheng im Favoritinnen-Finale gegen Karolina Muchova

Die Topgesetzte Qinwen Zheng konnte in drei hart umkämpften Sätzen ihren Titel bei dem WTA-250-Turnier in Palermo verteidigen. Mit 6:4, 4:6 und 6:2 besiegte sie die zweitgesetzte Karolina Muchova.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.07.2024, 01:32 Uhr

Die an Nummer 1 gesetzte Zheng Qinwen verteidigte am Sonntagabend zum ersten Mal in ihrer Karriere erfolgreich einen Titel und gewann nach 2:49 Minuten und einem hart umkämpften Sandplatzfinale zum zweiten Mal in Folge die Trophäe der Palermo Ladies Open. Es ist insgesamt der dritte Titelgewinn für die chinesische Tennisspierlein.

Der Weg bis zum Titelgewinn war nicht einfach. Besonders im Halbfinale gegen die viertgesetzte Diane Parry, hatte Zheng sehr um ihren Einzug unter die letzten Zwei Spielerinnen zu kämpfen. Im gesamten Turnier konnte der Chinesin trotzdem kein Satz abgenommen werden. Die ehemalige Nummer acht der Welt, Karolina Muchova, hatte im Halbfinale keinerlei Probleme. Ihre Matches zuvor waren aber äußerst eng und gingen entweder über drei Sätze, Satztiebreak, oder beides.

Die Chinesin Zheng, die derzeit den siebten Platz der Weltrangliste belegt, hat nun in Palermo eine Bilanz von 11:1 Siegen. Ihre einzige Niederlage bei diesem Turnier war die gegen Jaqueline Cristian in der zweiten Runde im Jahr 2022. Es war zudem das erste Finalspiel seit den Australian Open für die Nummer sieben der Welt.

