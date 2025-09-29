WTA Peking: Iga Swiatek mit nur einem Bagel ins Achtelfinale

Iga Swiatek ist nach einem kurzen Arbeitstag ins Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking eingezogen. Gegnerin Camila Osorio musste nach dem ersten Satz aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 10:10 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hatte am Montag einen kurzen Arbeitstag

Dass Iga Swiatek einen ersten Satz mit 6:0 gewinnt, kommt des öfteren vor. In der dritten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking war es das dann aber auch für die Polin. Denn Gegnerin Camila Osorio musste nach dem ersten Durchgang aufgeben. Im Achtelfinale geht es für Swiatek nun gegen Ema Navarro. Und auch die US-Amerikanerin profitierte von einer Aufgabe: Lois Boisson konnte beim Stand von 6:2 und 1:0 für Navarro nicht mehr weitermachen.

Ein volles, wenn auch nicht besonders langes Match musste Mirra Amdreeva bestreiten. Die Russin gewann gegen Jessica Bouzas Maneiro mit 6:4 und 6:1 und trifft in der Runde der letzten 16 auf Sonay Kartal. Die Britin gewann gegen Maya Joint aus Australien überraschend glatt mit 6:3 und 6:2.

Eva Lys, die letzte verbliebene deutsche Teilnehmerin im Tableau von Peking, ist erst morgen wieder im Einsatz. Die Hamburgerin spielt im Achtelfinale gegen McCartney Kessler aus den USA.

