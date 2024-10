WTA Peking: Qinwen Zheng und Aryna Sabalenka im Viertelfinale

Lokalmatadorin Qinwen Zheng und die Topfavoritin Aryna Sabalenka stehen beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking im Viertelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2024, 18:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Wer am Mittwoch zu den Viertelfinals des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking gekommen war, um Lokalmatadorin Qinwen Zheng bei der Arbeit zu beobachten, musste ein wenig Sitzfleisch parat haben, betraten die Chinesin und ihre US-amerikanische Herausforderin Amanda Anisimova doch erst gegen 21:30 den Diamond-Court des Nationalen Tenniszentrums in der chinesischen Hauptstadt. Grund war das phänomenale Herren-Finale, das Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner in drei höchst sehenswerten Sätzen für sich entscheiden konnte.

Und in Satz eins hätte man fast den Eindruck bekommen können, dass die in der Heimat an fünf gereihte Zheng nach der ganzen Warterei erst wieder auf Betriebstemperatur kommen musste. So verlor die 21-Jährige Satz eins mit 3:6, wetzte die Scharte in Folge aber gänzlich aus, denn die Durchgänge zwei und drei gingen mit 6:1, 6:2 klar an den Publikumsliebling. Nächste Gegnerin der Weltranglisten-Siebente wird die Russin Mirra Andreeva sein, die die Polin Magda Linette locker-flockig mit 6:1, 6:3 auf den Heimweg schickte.

In der ersten Partie des Tages holte sich Turnierfavoritin Aryna Sabalenka einen verdienten 6:4,-6:3-Erfolg über die US-Amerikanerin Madison Keys. Bislang konnte die Weißrussin in Peking noch nie die Vorschlussrunde erreichen. Um das in dieser Saison zu bewerkstelligen, fehlt der Weltranglisten-Zweiten nur noch ein Sieg über Karolina Muchova. Die Tschechin ließ der Spanierin Carla Bucsa mit 6:2, 6:0 nicht den Hauch einer Chance.

Hier das Einzel-Tableau in Peking.