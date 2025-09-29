WTA Peking: Zheng muss aufgeben, Pegula wehrt drei Matchbälle ab

Olympiasiegerin Qinwen Zheng musste in ihrem zweiten Match beim Comeback-Turnier in Peking gegen Linda Noskova im dritten Satz aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 15:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Qinwen Zheng konnte ihr zweites Match in Peking nicht beenden

Hoffentlich hat es Qinwen Zheng mit ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour nicht zu schnell angehen lassen! Die Olympiasiegerin von 2024 in Paris musste gegen Linda Noskova beim Stand von 4:6, 6:3 und 0:3 aufgeben. Zheng ließ den Physio auf den Center Court in Peking kommen, der sich um den Schlagarm der Chinesin kümmerte. Und ihr möglicherweise riet, nicht weiter zu spielen.

Richtig dramatisch ging es in der Partie zwischen Jessica Pegula und Emma Raducanu zu. Die US-Amerikanerin musste drei Matchbälle abwehren, gewann schließlich noch mit 3:6, 7:6 (9) und 6:0. Pegual spielt in der Runde der letzten 16 gegen Marta Kostyuk, die beim 6:4 und 6:2 gegen Aliaksandra Sasnovich einen starken Eindruck hinterließ.

Früher am Montag hatte es schon zwei Aufgaben gegeben: So konnte Camila Osorio nach dem 0:6 im ersten Satz gegen Iga Swiatek nicht mehr weitermachen. Und auch Lois Boisson, in diesem Jahr Halbfinalistin in Roland Garros, gab beim Stand von 2:6 und 0:1 gegen Emma Navarro auf. Swiatek und Navarro treffen nun auch im Achtelfinale aufeinander.

Hier das Einzel-Tableau in Peking