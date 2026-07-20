WTA Prag: Eva Lys kann nicht starten

Eva Lys musste kurz vor Beginn des WTA-Tour-250-Turniers in Prag wegen einer Verletzung zurückziehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2026, 14:02 Uhr

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© Getty Images Eva Lys muss ihren Start in Prag absagen

Lys hätte gegen die an Position fünf gesetzte Lokalmatadorin Tereza Valentova ran gemusst, daraus wird nun leider nichts. Das teilte die Hamburgerin in den sozialen Medien mit.

“In letzter Minute rauszuziehen, vor allem nachdem ich auch die letzten beiden Wochen versäumt habe, ist unglaublich frustrierend”, schrieb Lys. “Es war ein harter Start in das Jahr, aber ich vertraue darauf, dass bessere Tage vor mir liegen.”

Eva Lys liegt in der aktuellen WTA-Weltrangliste auf Position 86. Zuletzt in Wimbledon musste sie sich in Runde eins der Russin Diana Shnaider geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Prag