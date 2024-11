WTA: Qinwen Zheng verzichtet auf Freundinnen auf der Tennis-Tour

Qinwen Zheng ist nicht im Tennis-Business, um Freunde zu machen. Nicht, weil sie ein kaltes Herz hat - im Gegenteil. Sie will sich schützen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2024, 21:06 Uhr

Aryna Sabalenka und Paula Badosa sind zwei Ausnahmekönner. Tennisspezifisch ohnehin. Aber auch, was das Menschliche angeht.

Beide hatten sich im Rahmen des Showevents “Tie Break Tens” in Indian Wells in 2022 besser kennen und mögen gelernt und gelten seither als beste Freundinnen auf der Tour. Wenn es aber auf dem Matchcourt gegeneinander geht, kennen beide nichts. Ein Problem? Nein. Man habe dies nämlich besprochen, hatte Sabalenka einst erklärt. Und vereinbart, dass man sich anfeuere wie immer - als wäre man nicht befreundet. Ein “Come on!” sei daher auch kein Problem, auch wenn Sabalenka manchmal doch überlege, ob das angebracht sei. “Dann erinnere ich mich daran, dass wir ein Match spielen und genau diese Dinge geklärt haben.”

Das ist der eine Weg. Der andere, den auch Maria Sharapova einst beschritten hatte, besteht darin, erst gar keine Freunde zu machen. Und diesen hat auch Qinwen Zheng für sich gewählt.

Qinwen Zheng: “Gibt so viele Menschen außerhalb der Tenniswelt”

“Ich habe ein sehr weiches Herz”, erklärte sie im Rahmen der WTA Finals. “Wenn ich mich mit jemandem anfreunden würde, mit dem ich ein Match austragen müsste, könnte ich wohl nicht 100 Prozent geben - was meine Konzentration und meinen Kampfgeist angeht. Ich könnte dann auch nicht ‘Come on!' schreien. Das würde sich merkwürdig anfühlen." Für Freundinnen und Freunde wünsche sie sich, dass es diesen gutgehe. Und das sei auf dem Tennisplatz schwierig.

Als die das herausgefunden habe, so Zheng, habe sie sich entschieden, keine Freunde auf der Tour zu machen. “Es gibt doch so viele Menschen außerhalb der Tenniswelt. Warum muss ich also ausgerechnet hier Freunde suchen? Hier versuche ich, ein Match zu gewinnen.”

In diesem Jahr gelingt der Chinsin das ausgesprochen gut: Bei den Australian Open kam sie bis ins Finale, bei den Olympischen Spielen holte sie Gold. Aktuell kämpft Zheng in Riad um den inoffiziellen Titel der “Tennis-Weltmeisterin”.