WTA Rankings: Pegula überholt Gauff, Kenin peilt Top 30 an

Mit dem Turniersieg in Charleston hat Jessica Pegula einen Platz in den Top drei der WTA-Weltrangliste eingenommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.04.2025, 15:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Servus, Top 30, ich bin gleich da! Sofia Kenin in Charleston ...

Sofia Kenin, das wollen wir nicht vergessen, hat bei den French Open schon mal das Endspiel erreicht. 2020 war’s, als das Event in Roland-Garros in den Herbst verlegt wurde, der Corona-Pandemie geschuldet. Es wäre für Kenin - aber auch für die übrigen Gesetzten - also eigentlich schick, wenn die 26-jährige US-Amerikanerin vor dem zweiten Major des Jahres unter die besten 32 Spielerinnen der Welt aufrückt. Dann würde man ihr, also Kenin, früh aus dem Weg gehen. Was umgekehrt auch für Kenin selbst und die Topspielerinnen gilt.

Nach dem Finaleinzug in Charleston ist Sofia Kenin jedenfalls schon ganz knapp dran an einer Setzung in Paris. Sie machte nämlich zehn Plätze gut, verbesserte sich auf Position 34.

Die Siegerin auf dem grünen Sand, Jessica Pegula, hat nicht mehr ganz so viel Luft nach oben. Mit den 500 Punkten aus Charleston überholte sie aber Landsfrau Coco Gauff, wird aktuell als Nummer drei der Welt geführt. Ganz oben thront Aryna Sabalenka mit einem Respektabstand vor Iga Swiatek.

Beste deutsche Spielerin ist Eva Lys als Nummer 68. Was der Hamburgerin zwar keinen Platz in der Setzliste in Roland-Garros garantiert, aber immerhin einen fixen Startplatz. Aus österreichischer Sicht sieht es in dieser Hinsicht eher mau aus: Sinja Kraus liegt als beste rot-weiß-rote Vertreterin auf Platz 168.

Hier die aktuelle WTA-Weltrangliste