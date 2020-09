WTA Rom Auslosung: Kerber trifft auf Siniakova, Serena Williams fehlt verletzt

Angelique Kerber trifft beim WTA-Premier-5-Event in Rom zum Auftakt auf Katerina Siniakova. Während ein Großteil der besten Spielerinnen der Welt im Draw vertreten ist, sagte Serena Williams ihren Start in der italienischen Hauptstadt ab.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.09.2020, 18:57 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber bereitet sich in Rom auf die French Open vor

Nach dem Halbfinalaus bei den US Open gegen Victoria Azarenka wird Serena Williams wohl erst bei den French Open auf die internationale Tennisbühne zurückkehren. Die US-Amerikanerin sagte ihren ursprünglich geplanten Start beim WTA-Turnier in Rom aufgrund einer Verletzung an der Achillessehne ab.

Auch die Weltranglistenerste Ashleigh Barty wird in der italienischen Hauptstadt ebenso wie Naomi Osaka nicht dabei sein, ansonsten dürfen sich die Organisatoren aber über ein tolles Teilnehmerfeld freuen. Simona Halep führt das Feld an, die Rumänin trifft zum Auftakt auf Anastasija Sevastova oder Jasmine Paolini. Im Viertelfinale könnte die an Position acht gesetzte Petra Martic warten.

Azarenka vs. V. Williams zum Auftakt

In der oberen Hälfte könnte es zudem gleich zu Beginn zu äußerst interessanten Partien kommen. Sofia Kenin bekommt es mit der Siegerin der Begegnung zwischen US-Open-Finalistin Victoria Azarenka und Venus Williams zu tun.

Angelique Kerber, die gegen Katerina Siniakova eröffnen wird, ist eine mögliche Drittrundengegnerin Kenins bzw. Azarenkas. In der zweiten Runde bekäme es die Deutsche mit Vera Zvonareva oder einer Qualifikantin zu tun.

In der unteren Hälfte ist mit Karolina Pliskova die Titelverteidigerin vertreten. Die Tschechin erwischte eine gute Auslosung und könnte in einem möglichen Viertelfinale auf Belinda Benic treffen. Die Schweizerin bestreitet ihre erste Partie gegen Julia Görges oder eine Qualifikantin. Zudem befinden sich mit Kiki Bertens und Elina Svitolina zwei weitere Top-Ten-Spielerinnen in der unteren Hälfte.

