WTA Rom: Barty souverän im Viertelfinale, Swiatek mit großer Mühe

Ashleigh Barty ist souverän in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen. Die Weltranglisten-Erste besiegte Veronika Kudermetova mit 6:3 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2021, 15:01 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Ashleigh Barty steht im Viertelfinale von Rom

Ein kleiner Fehlstart kann Ashleigh Barty dieser Tage noch lange nicht verunsichern. Und also hat die australische Branchenleaderin zwar ihr erstes Aufschlagspiel im Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom gegen Veronika Kudermetova verloren, danach allerdings nichts mehr anbrennen lassen. Barty schlug die Russin, die in diesem Jahr schon den Titel in Charleston geholt hat, mit 6:3 und 6:3.

Im Viertelfinale kommt es allerdings nicht zur antizipierten Neuauflage der Finali von Stuttgart und Madrid: Denn Aryna Sabalenka unterlag in ihrem Achtelfinal-Match etwas überraschend der 17-jährigen US-Amerikanerin Cori Gauff mit 5:7 und 2:6.

Große Probleme hatte die regierende French-Open-Siegerin Iga Swiatek. Die Polin gewann gegen Barbora Krejcikova dann aber doch noch mit 3:6, 7:6 (5) und 7:5. Swiatek spielt im Viertelfinale entweder gegen Garbine Mugurza oder Elina Svitolina.

Hier das Einzel-Tableau in Rom