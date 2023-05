WTA Rom: Es wird immer lichter - auch Garcia raus

Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom ist mit Caroline Garcia die nächste hoch gesetzte Spielerin ausgeschieden.

© Getty Images Auch Caroline Garcia ist in Rom ausgeschieden

Die untere Hälfte des Frauen-Tableaus beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom wird immer offener. Denn nachdem Aryna Sabalenka und Jessica Pegula schon bei ihren ersten Auftritten gescheitert sind, hat es mit Caroline Garcia nun die Nummer fünf und damit die am höchsten verbliebene Spielerin in diesem Abschnitt des Rasters erwischt. Garcia hatte schon zum Auftakt gegen Ana Bogdan massive Probleme, gegen Camila Osorio verlor sie nun glatt mit 4:6 und 4:6.

Die Bezwingerinnen von Sabalenka und Pegula mussten ebenfalls ihren Abschied aus dem Einzel nehmen: Sofia Kenin verlor gegen Anna Kalinina mit 4:6 und 2:6. Taylor Townsend, die Pegula schlagen konnte, führte im dritten Satz gegen Xiyu Wang schon mit 4:2, verlor dann aber noch mit 2:6, 6:0 und 5:7.

Hier das Einzel-Tableau in Rom