WTA Rom: Fehlerhafte Iga Swiatek kämpft sich ins Achtelfinale

Topfavoritin Iga Swiatek ist beim WTA-1000-Turnier in Rom trotz einer durchwachsenen Leistung ins Achtelfinale eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.05.2024, 13:00 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht im Achtelfinale

Iga Swiatek ist beim WTA-1000-Turnier in Rom trotz einer bestenfalls durchschnittlichen Leistung ins Achtelfinale eingezogen. Die Weltranglistenerste besiegte Yulia Putintseva am Samstag mit 6:3 und 6:4 und hat somit weiterhin die Chance, ihren dritten Titel in der italienischen Hauptstadt zu holen.

Nach ihrem überzeugenden Auftakterfolg über Bernarda Pera erreichte Swiatek, die zuletzt das Turnier in Madrid für sich entschieden hatte, gegen Putintseva nicht ihr Toplevel. Im zweiten Durchgang lag die vierfache Grand-Slam-Siegerin mit 1:4 zurück, ehe sie fünf Spiele in Folge und damit auch das Match gewann.

Im Achtelfinale könnte Swiatek auf Angelique Kerber treffen. Die Deutsche misst sich am Samstag mit der belarussischen Qualifikantin Aliaksandra Sasnovich.

Hier das Einzel-Tableau in Rom