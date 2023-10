WTA Seoul: Favoritin Pegula fixiert Finaleinzug gegen Yuan

Mit einer souveränen Vorstellung im Halbfinale des WTA-250-Turniers in Seoul besiegt die topgesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula in zwei Sätzen Yanina Wickmayer aus Belgien und strebt im Finale ihren zweiten Saison-Titel an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2023, 13:50 Uhr

© Getty Images Topfavoritin Jessica Pegula gab sich im Halbfinale in Seoul keine Blöße.

In ihrem ersten Aufeinandertreffen mit Yanina Wickmayer musste Topfavoritin Jessica Pegula bis zu ihrer achten Break-Möglichkeit warten, ehe die US-Amerikanerin im neunten Spiel den Aufschlag ihrer belgischen Gegnerin vorentscheidend für den ersten Durchgang abnehmen konnte. Ihre erste Chance zum Satzgewinn konnte die 29-jährige dagegen bei eigenem Aufschlag sofort nutzen.

Im zweiten Akt stellte die Nr. 3 der Weltrangliste mit einem Break im ersten Spiel die Weichen früh auf Sieg und ließ sich den 6:4. 6:3-Erfolg nach 80 Minuten nicht mehr streitig machen.

Yuan besiegt Bektas

Im Endspiel trifft Pegula auf Yue Yuan. Die 25-jährige Chinesin musste in ihrem Halbfinale knapp 2:30 Stunden lang kämpfen, ehe sie gegen die US-Amerikanerin Emina Bektas mit 6:7 (3), 6:4, 6:2 die Oberhand behalten konnte. Für Yuan würde ein Erfolg im Endspiel den ersten WTA-Titel ihrer Karriere im Einzel bedeuten.

Hier das Einzel-Tableau aus Seoul