WTA Straßburg: Krejcikova unterliegt beim Comeback

Wimbledonsiegerin Barbora Krejcikova musste sich beim WTA-500-Turnier in Straßburg bei ihrem Comeback nach halbjähriger Verletzungspause der Polin Magda Linette in zwei Sätzen geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.05.2025, 17:34 Uhr

© Getty Images Wimbledonsiegerin Barbora Krejcikova hat bei ihrem Comeback einen steinigen Weg vor sich.

Seit den WTA-Finals im vergangenen Jahr musste die amtierende Wimbledonsiegerin Barbora Krejcikova aufgrund einer langdauernden Rückenverletzung pausieren. Nun folgte nach knapp sechs Monaten das Comeback beim WTA-500er-Event in Straßburg, wo die Tschechin auf Magda Linette aus Polen traf.

Doch zu Beginn war der an Nr. 7 gesetzten Krejcikova die fehlende Matchpraxis anzumerken, was sich gleich beim Aufschlagverlust im ersten Spiel widerspiegelte. Im weiteren Verlauf fand die 29-jährige etwas besser ins Match und erkämpfte sich beim Stand von 3:4 ihre einzige Break-Möglichkeit im ersten Durchgang, konnte diese aber nicht verwerten und gab zwei Spiele in Folge zum Verlust des ersten Satzes ab.

Im zweiten Akt startete Krejcikova gleich mit einem Break im ersten Spiel, musste aber anschließend vier Spiele in Folge abgeben und konnte den Rückstand nicht mehr wettmachen. Mit ihrem dritten Matchball besiegelte die 33-jährige Linette den 6:3, 6:3-Erfolg nach 85 Minuten.

Im Achtelfinale sieht sich die Weltranglisten-32. der Slowakin Rebecca Sramkova gegenüber, die sich überraschend glatt in zwei Sätzen gegen Yulia Putintseva aus Kasachstan durchsetzen konnte. Trotz Niederlage meldete sich Krejcikova rechtzeitig auf der Tour zurück, um bei den Majors in Roland Garros und Wimbledon antreten zu können, wo sie jeweils im Einzel triumphieren konnte.

