WTA Straßburg: Lys in der Quali im Eiltempo, Maria unterliegt

Die Hamburgerin Eva Lys ist mit einem überzeugenden Sieg gegen die Serbin Aleksandra Krunic in die Qualifikation des WTA-500-Turniers in Straßburg gestartet. Das Aus ereilte dagegen Tatjana Maria aus Bad Saulgau gegen die Tschechin Marie Bouzkova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2025, 16:20 Uhr

© Getty Images Eva Lys startete mit einem überzeugenden Sieg in die Qualifikation des WTA-Turniers in Straßburg.

Zum Auftakt in der Qualifikation traf die Hamburgerin Eva Lys beim WTA-500er-Event in Straßburg auf die Serbin Aleksandra Krunic. Dabei erwischte die 23-jährige einen perfekten Start und konnte ihrer Gegnerin gleich das erste Aufschlagspiel abnehmen. In der Folge hatten beide Spielerinnen große Probleme, ihr Service zu halten, was sich in insgesamt sieben Breaks im ersten Satz widerspiegelte. Dennoch verteidigte Lys stetig ihre Startführung und sicherte sich den ersten Durchgang.

Mit dem Momentum im Rücken fand Lys auch bei eigenem Aufschlag ihren Rhythmus und spielte sich in einen wahren Rausch. Ohne ihre Gegnerin im zweiten Satz anschreiben zu lassen, besiegelte sie mit ihrem ersten Matchball den 6:4, 6:0-Erfolg nach 49 Minuten.

Im Qualifikationsfinale sieht sich die Weltranglisten-63. der US-Amerikanerin Bernarda Pera gegenüber, die sich in 69 Minuten mit 6:3, 6:3 gegen die Ukrainerin Valeriya Strakhova behaupten konnte.

Maria chancenlos gegen Bouzkova

Wenig ausrichten konnte dagegen die Bad Saulgauerin Tatjana Maria in ihrer Partie gegen Marie Bouzkova aus Tschechien. Nach glatt verlorenem ersten Durchgang konnte die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin nur die Anfangsphase im zweiten Satz offenhalten, ehe sich die Weltranglisten-53. nach 86 Minuten mit 2:6, 2:6 geschlagen geben musste. In der Finalrunde der Qualifikation bekommt es die 26-jährige Bouzkova mit der US-Amerikanerin Caroline Dolehide zu tun, die sich gegen die französische Teenagerin Sarah Iliev durchsetzen konnte.

