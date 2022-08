WTA Toronto: Naomi Osaka muss wegen Rückenschmerzen aufgeben

Die Japanerin Naomi Osaka musste beim WTA-Tour-1000-Event in Toronto wegen starker Rückenschmerzen ihre Erstrundenpartie gegen Kaia Kanepi aus Estland vorzeitig beenden.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 10.08.2022, 08:25 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka musste beim WTA-Hartplatz-Turnier in Toronto wegen Rückenschmerzen aufgeben

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka hat wenige Wochen vor den US Open einen Rückschlag erlitten. Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Toronto gab die Japanerin am Dienstag (Ortszeit) in ihrem Erstrundenspiel gegen Kaia Kanepi (Estland) beim Stand von 6:7 (4), 0:3 auf. Der Grund waren Schmerzen im unteren Rücken.

"Ich habe meinen Rücken von Beginn des Matches an gespürt und obwohl ich versucht habe, mich durchzukämpfen, war ich heute einfach nicht in der Lage dazu", sagte Osaka, die mit den Tränen kämpfte. Am 29. August beginnen in New York die US Open, die Osaka 2018 und 2020 gewonnen hatte.

Die 24-Jährige war erst zuletzt beim Turnier in San Jose/Kalifornien nach zweimonatiger Verletzungspause zurückgekehrt. Davor hatte Osaka seit ihrem Erstrundenaus bei den French Open wegen Schmerzen an der linken Achillessehne keine Partie mehr bestritten. Kanepi trifft hingegen in Runde zwei auf die Spanierin Garbine Muguruza.

