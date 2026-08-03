WTA Toronto: Wieder kein Erfolgserlebnis für Venus Williams

Nächste Wildcard, nächste Pleite für Venus Williams: Die US-Ikone musste sich in Runde eins beim WTA-Tour-1000-Turnier in Toronto Kamille Rakhimova glatt geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.08.2026, 07:54 Uhr

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© Getty Images Venus Williams hat auch in Toronto kein Erfolgserlebnis zu feiern gehabt

Ein paar Matches hat man am feuchten Sonntag in Toronto dann ja doch untergebracht. Unter anderem jenes von Venus Williams,, das aber erneut nicht im Sinne der siebenmaligen Grand-Slam-Siegerin im Einzel verlaufen ist. Denn Williams musste sich erneut gleich in Runde eins geschlagen geben, diesmal der Russin Camilla Rakhimova mit 4:6 und 1:6.

Der letzte Matchsieg der 46-Jährigen liegt damit ziemlich genau ein Jahr zurück: Denn da gewann Venus in Washington zum Auftakt gegen Peyton Stearns. Danach setzte es aber elf Niederlagen hintereinander, die Pleite gegen Rakhimova machte das Dutzend voll.

Dennoch wird Venus Williams weiterhin Wildcards von Turnierveranstaltern bekommen. Und warum auch nicht? Schließlich bringt sie neben ihrem Renommee auch immer noch den Willen mit, alles auf dem Court zu lassen. Auch wenn das in letzter Zeit nicht mehr zum Erfolg geführt hat.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto

