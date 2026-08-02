WTA Washington: Alexandra Eala nach Sieg über Osaka im Finale!

Alexandra Eala hat nach einem Sieg über die ehemalige Weltranglisten-Erste Naomi Osaka das größte Finale ihrer bisherigen Karriere erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.08.2026, 08:05 Uhr

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Eala schlug Osaka mit 6:4, 6:2, sie trifft nun auf Lokalmatadorin Jessica Pegula. Die hatte zuvor gegen Diana Shnaider mit 7:5, 6:4 gesiegt.

Beeindruckend gegen Osaka: Eala verlor nur vier Punkte nach ihrem zweiten Aufschlag. “Ich glaube, mein Aufschlag kann unangenehm sein. Ich versuche, sehr variabel aufzuschlagen”, sagte sie. Und schob fröhlich hinterher: “Klar, es wäre toll, wenn ich mit 200 km/h servieren könnte." Aber sie sei dran. “Vielleicht gelingt mir das irgendwann, man weiß nie."

Pegula indes drehte in ihrem Match einen 2:5-Rückstand im ersten Durchgang und holte dann zehn der nächsten zwölf Spiele. “Ich hatte das Gefühl, dass es heute viel feuchter war. Ich habe mich nicht ganz so gut an den Ball bewegt wie am Vortag, als es etwas heißer und schneller und vielleicht auch ein bisschen trockener war”, urteilte die Weltranglisten-Dritte. Sie habe sich dann etwas anpassen müssen.

Im direkten Vergleich zwischen Eala und Pegula steht es 1 zu 0 für die US-Amerikanerin, die im Halbfinale in Miami im Vorjahr gewann - als Eala ihren großen Durchbruch geschafft hatte (nach Siegen über Paula Badosa, Madison Keys und Iga Swiatek). Sie war damals nur die Nummer 140. Mittlerweile steht sie bereits auf Rang 28. Mit einem Sieg in Washington würde sie erstmals die Top 20 knacken.