YONEX: Das neue Aqua Night Black steht Shelton, Pegula, Noskova gut!

Aqua Night Black ist bei YONEX das neue Schwarz. Und bei den Australian Open haben Ben Shelton, Jessica Pegula und Linda Noskova schon gezeigt, wie gut ihnen die neue Frabe steht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.01.2024, 19:32 Uhr

© Yonex Ben Shelton spielt aktuell im neuen AQUA NIGHT BLACK Design von YONEX

Ben Shelton hat im vergangenen Jahr spätestens mit seinem Triumph in Tokio die Tenniswelt im Sturm erobert, Jessica Pegula in Kanada ihr erste WTA-1000-Turnier gewonnen - und auf Linda Noskova sollte man in den näheren Zukunft dringend aufpassen. Und diese drei Profis spielen seit kurzer Zeit mit einem neuen Schläger, der im futuristischen Design daherkommt. Zeit, bei Michael Schwarz, dem Ländermanager von YONEX für Deutschland, Österreich und der Schweiz, genau nachzufragen ...

tennisnet: Herr Schwarz, Uns ist aufgefallen, dass Ben Shelton und Jessica Pegula bei den Australian Open 2024 mit Schlägern mit neuem Design aufschlagen. Wie kommt´s?

Michael Schwarz: Die Idee war: Drei Modelle aus der EZone-Reihe bekommen eine neue Farbe. Und um diese Farbe zu promoten, sollen jeweils ein arrivierter Spieler oder eine Spielerin sowie jeweils eine Newcomerin und einen der aufgehenden Sterne auf der ATP-Tour. Ursprünglich hätte Nick Kyrgios mit diesem Schläger hätte spielen sollen - und dass als mittlerweile schon sehr etablierter Newcomer Ben Shelton dazu kommt. Bei den Frauen haben wir dafür Jessica Pegula und Linda Noskova ausgesucht. Pegula ist seit vielen Jahren in der absoluten Weltspitze etabliert, Noskova wird in der Zukunft im Frauentennis eine große Rolle spielen. Diese vier SpielerInnen sollen das Aqua Night Black Racquet transportieren.

tennisnet: Aber Altbewährtes findet sich ja auch auf den Courts im Melbourne Park …

Schwarz: Der Schläger von Casper Ruud, der ja den EZone SkyBlue spielt, bleibt in der Range natürlich dabei. So sollen beide Linien bei den Australian Open lange sichtbar sein. YONEX zeigt also, dass wir auch etablierte Produkte mit einer starken Präsenz ausstatten wollen. Vier Spieler sind also in Schwarz unterwegs, der Rest in Blau. Das hilft auch bei der Orientierung im Fachhandel.

tennisnet: Was war der Grundgedanke bei der Farbe, die Pegula, Noskova und Shelton nun auf ihren Schlägern haben?

Schwarz: Das Design des AQUA NIGHT BLACK ist extrem interessant für den europäischen und US-amerikanischen Markt. Das matte Schwarz ist performance-orientiert, geheimnisvoll, macht neugierig - fast wie ein Erlkönig-Design bei Tennisschlägern. In dieser Reihe gibt es den EZone 98 mit 1619-Besaitungsbild mit 305 Gramm. Damit sind einige Männer auf der ATP-Tour unterwegs. Der EZone 100 mit ebenfalls 1619-Besaitungsbild ist der Schläger von Casper Ruud mit einem Gewicht von 300 Gramm. Sehr beliebt bei den Club-Tennisspielern ist der EZone 100 L, der unbespannt 285 Gramm wiegt. Grundsätzlich ist das Racquet so ausgelegt, dass es sehr viel Power verleiht.

tennisnet: Wie oft kommen eigentlich neue Schläger-Serien auf den Markt?

Schwarz: Die meisten Unternehmen erlauben ihren Schlägern einen Zwei-Jahreszyklus. Das ist insofern interessant, weil die Modelle relativ häufig wechseln. In schwierigeren Zeiten aber - und wenn man drei Linien wie YONEX hat: den Ezone, den V CORE, mit dem Shapovalov spielt, und den PERCEPT, mit dem Hubert Hurkacz oder Stan Wawrinka aufschlagen - wird der Markt einfach mit zu vielen neuen Schlägern überschwemmt. Wir streben einen gesunden Rhythmus an, dergestalt, dass sich der Käufer länger an seinem Schläger freut. Beim Drei-Jahre-Zyklus bleibt der Schläger länger im Sortiment, die Spieler benutzen also ein aktuelles Racquet. Da spielt auch das Thema Nachhaltigkeit rein. Und für TennisspielerInnen, denen es im Moment finanzielle etwas knapp zugeht, lässt der Stress nach. Die Händler haben länger Zeit, ein Modell zu verkaufen - auch das ist YONEX wichtig. Und wenn dann im dritten Jahr des Zyklus die Schläger eine frische Farbe bekommen, dann macht das die Sache interessanter. Für Händler und für die Konsumenten.

tennisnet: Das heißt aber, dass die Spezifika der Modelle gleich geblieben sind?

Schwarz: Warum mit Dingen experimentieren, die in der jüngsten Vergangenheit so gut funktioniert haben? Das Gewicht ist unverändert, der Balancepunkt auch. Alleine die Farbe bei den Modellen 98, 100 und 100 L ist neu. Alle genannten wie auch anderen EZone-Modelle laufen in Skyblue weiter.