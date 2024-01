"Zu viel Druck": Mouratoglou schockiert über Djokovic

Patrick Mouratoglou hat eine Erklärung für die Niederlage von Novak Djokovic im Halbfinale der Australian Open gegen Jannik Sinner. Mouratoglou glaubt, Djokovic sei an dem besonderen Druck für ihn in Melbourne zerbrochen. Er ist sich aber sicher, dass der Serbe wieder zu alter Stärke finden wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2024, 14:39 Uhr

Mit Patrick Mouratoglou ist es immer so eine Sache. Zum einen weiß der Star-Trainer sich stets bestens zu inszenieren, und sorgt so bei vielen Wegbegleitern öfters für Kopfschütteln. Zum anderen liefert der Ex-Trainer von Serena Williams und Holger Rune aber auch immer wieder spannende Denkanstöße. Ob das bei seiner neusten Äußerung auch der Fall ist? Das bleibt jedem Beobachter wohl selbst überlassen.

Aber zur Sache: In einem Instagram-Video äußerte Mouratoglou, dass die Novak Djokovic im Halbfinale der Australian Open gegen Jannik Sinner schlicht "nicht anwesend" war. "Es war sehr schockierend, Novak in einem Halbfinale eines Grand Slams so unfähig zu spielen zu sehen. Djokovic spielte ein Match, das eines der schlechtesten war, die ich von ihm gesehen habe."

"Djokovic wird zwei, drei Grand Slams dieses Jahr gewinnen"

Mouratoglou ist aber sicher, dass Djokovic auch erleichtert nach der Niederlage gegen Sinner ist, nicht mehr ständig die Rekorde von ihm in Melbourne vorgerrechnet zu bekommen. Der Druck, ungeschlagen im Melbourne Park zu sein, sei einfach zu viel geworden. Djokovic schlug nach seiner Niederlage gegen Sinner ja eine ähnliche Richtung ein und meinte, dass es "fast eine gute Sache sei, ein Spiel abzugeben, um sich zurückzusetzen und neu zu fokussieren".

Für den Rest der Saison macht sich Mouratoglou keine Sorgen um die Numemr 1 der Welt: "Ich denke immer noch, dass Novak dieses Jahr zwei bis drei weitere Grand Slams gewinnen wird."