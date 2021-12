37 Jahre alt und immer noch eine große Show - Dustin Brown feiert Geburtstag

Heute feiert Dustin Brown, einer der letzten Tennis-Entertainer, seinen 37. Geburtstag. Der Deutsche war in den letzten Monaten hauptsächlich auf der ATP-Challenger-Tour unterwegs.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.12.2021, 19:22 Uhr

© Getty Images Dustin Brown feiert heute seinen 37. Geburtstag

Die Auftritte von Dustin Brown auf der ATP-Tour sind rar geworden, genau genommen hat es für den Deutschen, der heute seinen 37. Geburtstag feiert, in diesem Jahr nur einen einzigen gegeben: In Stuttgart musste sich Brown in Runde eins Nikoloz Basilashvili knapp geschlagen geben. Bemerkenswert sicherlich auch das gute Qualifikationsturnier, das Brown bei den Australian Open hingelegt hat - auch wenn gegen Maxime Cressy in der dritten Runde Schluss war.

Im Doppel lief es da schon besser, vor allem mit Partner Andrea Vavassori, mit dem Brown die ATP-Challenger-Turniere in Neapel und Tulln geholt hat. Gemeinsam mit Peter Gojowczyk stand Brown beim ATP-Event in München im Halbfinale, verlor dort gegen Sander Gille und Joran Vliegen hauchzart im Match-Tiebreak.

Zwei Siege gegen Rafael Nadal

Nun ist Dustin Brown bekanntermaßen kein Spieler, der zwingend Doppel spielen muss, um mit Freude am Netz aufzutauchen. Damit haben schon die ganz Großen des Tennissports Probleme bekommen, allen voran Rafael Nadal, gegen den Brown 2014 in Halle/Westfalen und ein Jahr später in Wimbledon siegreich blieb.

Dass Brown unabhängig von seiner Weltranglisten-Platzierung (aktuell Position 338) noch immer ein großer Entertainer auf dem Court ist, hat auch Patrick Mouratoglou erkannt. Und Brown 2020 zu einer Ausgabe des Ultimate Tennis Showdowns in seine Akademie eingeladen. "Dreddy" hat seine Fans nicht enttäuscht.

Viele Spieler gibt es auf der Tour jedenfalls nicht mehr, die so wie Dustin Brown gerne zu etwas Unkonventionellen greifen. Nick Kyrgios fällt einem dabei ein, gegen den Brown 2016 in Wimbledon in fünf Sätzen verlor. In einem sehr ernst geführten Match übrigens, das natürlich auch ein paar Zauberschläge zu bieten hatte. Kyrgios allerdings hat wenig Freude mit dem Tennissport, zuletzt hat man den Australier beim Laver Cup in Boston bei einer eher lustlosen Vorstellung gegen Stefanos Tsitsipas beobachtet. So etwas kann Dustin Brown auch mit 37 Jahren nicht passieren.