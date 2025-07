ATP Toronto: Musetti und Rune siegen zum Auftakt

Beim ATP Masters-1000-Turnier sind mit Lorenzo Musetti und Holger Rune die Nummer drei und Nummer fünf des Turnieres eine Runde weiter.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 29.07.2025, 23:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Lorenzo Musetti steht in Toronto in Runde drei.

Rune, der zuletzt in Washington mit Andre Agassi trainierte, bezwang den Aufschlag-Riesen Giovanni Mpetshi Perricard mit 7:6 (7) und 6:3. Für den Dänen war es der erster Sieg auf Hartplatz seit dem Finale in Indian Wells im März. Der an Position fünf gesetzte Rune musste während des gesamten Matchverlaufs keinen einzigen Breakball abwehren.

In Runde drei wird der Weltranglisten-Neunte auf den Franzosen Alexandre Muller treffen, der gegen Miomir Kecmanovic mit 2:6, 6:3 und 7:5 die Oberhand behielt.

Ebenfalls in der dritten Runde steht die Nummer drei des Turnieres Lorenzo Musetti. Der Italiener setzte sich gegen den australischen Qualifikanten James Duckworth mit 7:5 und 6:1 durch.

Musetti bekommt es als nächstes mit Alex Michelsen zu tun. Der US-Amerikaner besiegte seinerseits den chilenischen Qualifikanten Tomas Barrios Vera mit 7:6 (7) und 6:3.

Eine Runde weiter sind außerdem unter anderem Alexei Popyrin (an Position 18 gesetzt) und Karen Khachanov (an Position 12 gesetzt). Während der Australier den kanadischen Qualifikanten Nicolas Arseneault in zwei Sätzen bezwang, hatte der Russe mit dem argentinischen Qualifikanten Juan Pablo Ficovich wenig Mühe.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto