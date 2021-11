Ab ca. 16:30 LIVE: Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev im Halbfinale von Paris-Bercy

Im heutigen zweiten Semifinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy trifft Alexander Zverev auf den US-Open-Champion Daniil Medvedev. Das Duell ist für ca. 16:30 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky angeboten. Hier gibt´s den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2021, 12:45 Uhr

© Getty Images Im zweiten Halbfinale des Tages ab ca. 16:30 bekommt es Alexander Zverev mit Daniil Medvedev zu tun

Aktuell scheint Alexander Zverev schwer zu stoppen zu sein. Nach dem Turniersieg bei den Erste Bank Open in Wien steht der Hamburger beim ATP-Masters-1000-Event in Paris-Bercy bereits in der Vorschlussrunde. Gerade im hochklassigen Viertelfinal-Duell gegen den Norweger Casper Ruud gab es für Zverev sichtlich kein Halten mehr.

Heute geht es im zweiten Semifinale des Tages jedoch gegen einen noch stärker einzuschätzenden Kontrahenten, steht der Weltranglistenvierte doch dem US-Open-Champion Daniil Medvedev gegenüber. Dieser hatte gestern dem Lauf des jungen Franzosen Hugo Gaston ein Ende gesetzt. Das Aufeinandertreffen der beiden ist auch eine Neuauflage des letztjährigen Finals in Paris-Bercy.

Zverev vs. Medvedev - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev ist für ungefähr 16:30 Uhr als drittes Match des Tages angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky angeboten. Hier bei uns findet ihr den Liveticker zur Partie.