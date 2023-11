ATP Masters Paris-Bercy: Novak Djokovic holt sich den 40. 1000er-Titel seiner Karriere

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat das Endspiel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gegen Grigor Dimitrov in zwei Sätzen gewonnen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2023, 19:06 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic gewann das Endspiel von Paris-Bercy gegen Grigor Dimitrov in zwei Sätzen

Novak Djokovic hat sich vor den ATP Finals in Turin noch die volle Portion Selbstvertrauen geholt: Der Serbe setzte sich im Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy nach 1:38 Stunden klar mit 6:4, 6:3 gegen Grigor Dimitrov durch und erhöhte seinen Rekord an gewonnenen ATP-Masters-1000-Turnieren auf unglaubliche 40 Stück. Er führt diese Rekordliste klar vor Rafael Nadal (36) und Roger Federer (28) an.

Mit seinem siebenten Erfolg in Paris-Bercy ist das Hallen-Hartplatz-Turnier in der Accor Arena auch das erfolgreichste Masters-Event für den 23-fachen Grand-Slam-Champion aus Belgrad. Keine andere 1000er-Veranstaltung hat der diesjährige Australian-, French- und US-Open-Champion so oft gewonnen, wie das Turnier in der französischen Hauptstadt. Jeweils sechsmal konnte "Nole" in Miami und Rom zuschlagen, fünf Titel gingen sich bislang in Indian Wells aus.

Djokovic seit Wimbledon ungeschlagen

Djokovic wird mit 18 Siegen in Folge zu den ATP Finals anreisen. Der 36-Jährige hat seit seiner Wimbledon-Finalniederlage gegen Carlos Alcaraz kein Match mehr verloren, wenngleich er auch "nur" bei den Turnieren in Cincinnati, den US Open und jetzt eben in Paris-Bercy in Erscheinung getreten war.

Dimitrov muss hingegen weiter auf seinen ersten Masters-1000-Titel seit 2017 in Cincinnati warten. Es wäre erst der zweite Triumph bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung gewesen, den der Bulgare für sich hätte veranschlagen können. Mit den 510 erspielten Punkten verbessert sich der Südosteuropäer in der Herrenweltrangliste um drei Positionen auf Platz 14.

