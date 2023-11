ATP Masters Paris-Bercy live: Novak Djokovic vs. Grigor Dimitrov im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovictrifft im Finale des ATP-Masters-1000-Turniers von Paris-Bercy auf Grigor Dimitrov. Das Match gibt es ab 15:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2023, 11:14 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov und Novak Djokovic treffen im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy aufeinander

Beide Finalisten beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy haben dramatische drei Sätze in ihren jeweiligen Halbfinals hinter sich gebracht. Das direkte Head-to-head zeigt Grigor Dimitrov als klaren Außenseiter. Bei insgesamt zwölf Partien konnte der Bulgare nur einmal gegen Novak Djokovic bestehen. In der aktuellen Saison setzte sich der Serbe zweimal gegen Dimitrov durch (Austrlian Open, Rom).

Djokovic vs. Dimitrov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Grigor Dimitrov gibt es ab 15:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Ticker.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy