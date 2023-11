ATP Masters Paris-Bercy: Novak Djokovic beißt sich gegen Andrey Rublev durch

Novak Djokovic steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy nach einer gut dreistündigen Schlacht gegen Andrey Rublev im Endspiel und trifft dort auf Grigor Dimitrov.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.11.2023, 20:53 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht nach einer Dreisatz-Schlacht gegen Andrey Rublev im Endspiel von Paris-Bercy

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic darf am Sonntag um den Titel beim ATP-Masters-1000-Event in Paris-Bercy antreten: Der Serbe setzte sich in einer 3:02 Stunden dauernden Schlacht gegen den Russen Andrey Rublev mit 5:7, 7:6 (3), 7:5 durch und bekommt es im Finale mit dem Bulgaren Grigor Dimitrov zu tun, der ebenfalls in einer Dreisatz-Partie den Griechen Stefanos Tsitsipas aus dem Turnier nehmen konnte.

Dass "Nole" den erlösenden Schritt in sein siebentes Saison-Endspiel schaffen würde, war tatsächlich erst ganz zum Ende der dramatischen Partie klar geworden. Hatte Rublev im ersten Satz das bessere Ende für sich, ließ der 23-fache Grand-Slam-Champion in der Kurzentscheidung des zweiten Durchgangs keine echten Zweifel aufkommen. So musste ein Entscheidungssatz das Ergebnis bringen - und just in den letzten beiden Returnspielen zeigte Djokovic kein Zaudern mehr.

Völlig entnervt servierte Rublev dann einen Doppelfehler zum Matchende - symbolhaft für die vielen knappen Partien, die der 26-Jährige aus Moskau in seiner Karriere schon aus der Hand gegeben hat. Sollte der "Djoker" im Gegensatz zum Vorjahr in der französischen Hauptstadt triumphieren, läge er vor den ATP Finals in Turin unglaubliche 2.990 Zähler vor dem im Ranking zweitplatzierten Spanier Carlos Alcaraz.

