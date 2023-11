Dimitrov nach emotionalem Paris-Finale: "Das sind Freudentränen"

Grigor Dimitrov war nach dem verlorenen Finale beim Masters-Turnier in Paris recht aufgelöst.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.11.2023, 10:08 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov

Es waren schöne Szenen nach dem Endspiel in Paris: Novak Djokovic nämlich, wieder mal eine Klasse für sich, ließ sich nicht nur feiern - sondern erblickte auch Finalgegner und Kumpel Dimitrov, den Kopf vergraben in seinem Handtuch.

Der Djoker zeigte sich dabei als fairer Sportsmann, ging kurzerhand zu seinem Kontrahenten und tröstete - ein feiner Zug.

Wieso aber die Tränen - schließlich hatte Dimitrov die gesamte Woche begeistert und unter anderem Daniil Medvedev besiegt? Es sei schwierig, Emotionen zu erklären, so der Bulgare in der Pressekonferenz. "Du willst es halt", brachte er die Sehnsucht nach dem Turniersieg aber auf den Punkt. "Und es ist hart, wenn es nicht gelingt."

Er wisse, was er in den vergangenen Monaten auf und außerhalb des Courts mitgemacht habe, wurde Dimitrov etwas mysteriös. Aber, stellte er klar: "Das sind Freudentränen, ich will das nicht als etwas Negatives dargestellt wissen", sagte er."

"Macht nie Spaß, ein Finale zu verlieren"

Die gesamte Vorbereitung auf die vergangenen Turniere, die Reise nach China, alles habe sich summiert, so Dimitrov - "Tag für Tag, Match für Match", erklärte er. "Und dann war ich so nah dran, etwas zu gewinnen, das ich schon so lange möchte", spielte er auf einen Sieg bei einem Turnier der 1000er-Serie an.

"Ich schäme mich nicht dafür", sagte er über seine Tränen. "Ich bin traurig, dass ich verloren habe. Es macht nie Spaß, ein Finale zu verlieren. Aber jetzt habe ich etwas Zeit, darüber zu reflektieren und dann weiterzumachen."

Und das kann Dimitrov wirklich mit sich im Reinen, was sein Tennis zuletzt anging. Bereits in Shanghai hatte er das Halbfinale erreicht, unter anderem nach einem Sieg über Carlos Alcaraz. Und in Paris nun das Finale, neben dem Sieg über Medvedev auch nach Erfolgen gegen Hubert Hurkacz und über Stefanos Tsitsipas.

Ob's 2024 ähnlich erfolgreich weitergeht? Seine Fans würden es sich wünschen.