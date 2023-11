ATP Paris: Djokovic gewinnt aufgeheiztes Match gegen Holger Rune

Novak Djokovic steht im Halbfinale des Masters-Turniers von Paris-Bercy. Der Weltranglisten-Erste gewann ein emotional aufgeladenes Match gegen Holger Rune in drei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2023, 23:06 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Knapp drei Stunden brauchte der Djoker, um den 7:5, 6:7 (3), 6:4-Erfolg über den dänischen Youngster fixzumachen - und musste dabei die Ehrenrunde drehen, nachdem er einen Matchball beim Stand von 5:4 im zweiten Durchgang (bei Aufschlag Rune) nicht nutzen konnte.

Djokovic nahm dabei auch Revanche für das Finale im Vorjahr, damals hatte sensationell Rune gewonnen.

Es war dabei auch wieder ein Kampf gegen das Publikum für Djokovic, der schon nach dem gewonnenen ersten Satz mehr Anerkennung einforderte; nachdem er nach dem zweiten Satz den Platz verließ, erntete er wieder mal laute Buhrufe.

Aber Djokovic ließ sich davon wieder mal nicht beeindrucken, holte sich früh im dritten Satz das Break, das er nicht mehr aus der Hand gab. Eine Breakchance für Rune, mittlerweile gecoacht von seinem Ex-Trainer Boris Becker, ließ er danach nicht mehr zu.

Djokovic stellt im H2H gegen Rune auf 2 zu 2

Generell zeigte sich vor allem Djokovic extrem aufschlagstark: Er ließ im gesamten Match nur ein Mal Breakchancen zu, ein 0:40 früh im zweiten Satz, bei dem er seinen Aufschlag abgab; er breakte aber direkt zurück. Überhaupt musste er nur ein Mal über Einstand gehen.

Im direkten Vergleich mit Rune glich Djokovic damit auch aus - er hatte neben der Niederlage vor einem Jahr auch in diesem Frühjahr in Rom gegen Rune verloren.

Djokovic lobt Ex-Coach Becker

"Er spielt viel besser in den vergangenen Wochen, seit er mit Boris arbeitet", so Djokovic im Anschluss mit Respekt gegenüber Rune und seinem ehemaligen Trainer und Freund. Rune hatte sich nach einer Formkrise an den dreifachen Wimbledon-Champ gewandt - mit Erfolg. Dennoch: "Es war komisch, Boris in der gegnerischen Box zu sehen", gab Djokovic zu.

Djokovic hatte bereits am Donnerstag ein enges Match gegen Tallon Griekspoor zu überstehen - zumal er hier von Magenproblemen gehandicapt war.

Djokovic befindet sich ohnehin im Gewinnermodus: Die letzten 16 Matches hat er allesamt für sich entschieden und auch 29 seiner vergangenen 30 Begegnungen. Die letzte Niederlage stammt aus dem Wimbledonfinale gegen Carlos Alcaraz.

Am Samstag geht es nun gegen den Sieger der Partie zwischen Andrey Rublev und Alex de Minaur.