Offiziell: Dominic Thiem beendet seine Karriere

Dominic Thiem wird seine Karriere am Ende der laufenden Saison beenden. Das gab der Österreicher am Freitag bekannt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.05.2024, 12:12 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem wird seine Karriere beenden

Dominic Thiem wird den Tennisschläger nach der laufenden Saison an den Nagel hängen. Das teilte der US-Open-Sieger von 2020 am Freitag auf Instagram mit. "Es gibt ein paar Gründe dafür. Zuallererst mein Handgelenk, das nicht so ist, wie es sein sollte und ich wie es haben will. Der zweite Grund ist mein inneres Gefühl. Ich habe über diese Entscheidung sehr lange und sorgfältig nachgedacht", erklärte Thiem.

In den vergangenen Jahren geriet die Karriere von Thiem ins Stocken. Nach seiner im Juni 2021 erlittenen Handgelenksverletzung kam der 30-Jährige nie mehr an sein altes Leistungsniveau heran. Aktuell liegt Thiem in der Weltrangliste nur mehr auf Position 117.

Thiem schreibt österreichische Tennisgeschichte

Dennoch wird Thiem als einer der besten Spieler der österreichischen Tennisgeschichte in Erinnerung bleiben. Mit seinem Triumph bei den US Open 2020 avancierte der Niederösterreicher nach Thomas Muster zum zweiten rot-weiß-roten Grand-Slam-Sieger im Einzel. Als Karrierehoch hat Thiem Weltranglistenposition drei zu Buche stehen.

"Die ganze Reise als Tennisspieler war unglaublich. Ich habe Trophäen gewonnen und Erfolg gehabt, von denen ich nie geträumt hätte. Ich bin sehr dankbar, aber ich denke, es ist die einzige richtige Entscheidung und ich bin sehr glücklich damit", sagte Thiem. Und: "Ich bin schon gespannt, was als Nächstes kommt."

An welchen Turnieren Thiem bis zu seinem Karriereende im Herbst noch teilnehmen wird, ist unklar. Definitiv starten wird der 30-Jährige bei den Generali Open in Kitzbühel (21. bis 27. Juli), für die bevorstehenden French Open (26. Mai bis 9. Juni) hofft Thiem auf eine Wildcard. Auch bei den Erste Bank Open in Wien (21. bis 27. Oktober) wird der Österreicher höchstwahrscheinlich aufschlagen. Vielleicht zum letzten Mal in seiner aktiven Profi-Karriere.