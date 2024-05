ATP Masters Rom: Hurra! Endlich gesetzte Spieler im Einsatz!

Das ATP-Masters-1000-Turnier nimmt am heutigen Freitag so richtig Fahrt auf. Endlich, möchte man sagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.05.2024, 19:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Was? Ich bin schon dran? Novak Djokovic in Rom

Man kann es als zahlender Zuschauer ja fast als Geschenk nehmen, dass sich Rafael Nadal auf dem (wohl letzten) Weg zurück befindet. Oder dass Denis Shapovalov schon bessere Tage gesehen hat. Denn das waren immerhin zwei prominente Namen, die die Fans im Foro Italico bei der angeblich zweiwöchigen Veranstaltung bis zum Donnerstag der ersten Woche im Einzel in Aktion gesehen haben. Zu behaupten, dass das traditionsreiche Masters etwas schwer in die Gänge gekommen ist, wäre eine unzulässige Untertreibung. Aber das war in Indian Wells, Miami und Madrid ja auch schon so.

Nun, gut: Heute kann Entwarnung gegeben werden. So das Wetter mitspielt. Denn heute läuft bei den Männern die obere Hälfte des Tableaus zu den Zweitrunden-Matches auf, mit der Nummer eins des Turniers an der Spitze: Novak Djokovic wird den Abend auf dem Campo Centrale gegen Corentin Motte eröffnen.

Zverev spielt gegen Vukic

Aus deutscher Sicht natürlich besonders interessant wird der erste Einzel-Auftritt von Alexander Zverev, der sich im dritten Match nach 11 Uhr in die Tiefen des Pietrangeli begeben darf. Und dort Aleksander Vukic zu bespielen. Im nominell nur drittgrößten Stadion.

Die größeren Bühnen sind nämlich für die Lokalmatadore reserviert, egal ob gesetzt (wie Lorenzo Musetti, der auf Centrale gegen Terence Atmen eröffnet) oder als ambitionierte Außenseiter wie Luciano Darderi gegen den Argentinier Mariano Navone oder Flavio Cobolli gegen Sebastian Korda.

Egal. Kaum eine Woche später geht das Turnier in Rom endlich richtig los.

Hier das Einzel-Tableau in Rom